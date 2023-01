https://it.sputniknews.com/20230122/italia-ha-fornito-aiuti-militari-a-kiev-per-un-miliardo-di-euro-16904728.html

Italia ha fornito aiuti militari a Kiev per un miliardo di euro

Italia ha fornito aiuti militari a Kiev per un miliardo di euro

Il vice primo ministro e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha affermato che l'importo totale dell'assistenza militare italiana all'Ucraina ammonta... 22.01.2023, Sputnik Italia

"L'Italia ha già fornito all'Ucraina 5 pacchetti di aiuti nel campo della difesa per circa 1 miliardo di euro. È in preparazione un sesto pacchetto, che include sistemi di difesa aerea. Il ministro Kuleba ha ringraziato per il sostegno fornito, ho ripetuto che continuerà", ha dichiarato Tajani in un'intervista al Corriere della Sera.Tajani ha anche confermato che l'Italia “sta finalizzando” l'invio del sistema di difesa aerea Samp-T “in collaborazione con la Francia. Inoltre, ha detto, "ci sono altre azioni a cui lavoriamo riservatamente"".Il Corriere della Sera ha riferito sabato che l'Italia stavalutando la possibilità di inviare il sistema di difesa aerea Samp-T in Slovacchia, che, a sua volta, invierà il suo sistema Patriot in Ucraina.In precedenza, i media italiani avevano scritto che la decisione sulla fornitura di sistemi di difesa aerea all'Ucraina era stata rinviata a febbraio. Il motivo del ritardo sarebbero stati l'attrito nella coalizione di governo, il prezzo elevato dei sistemi di difesa aerea Samp-T e il loro piccolo numero nelle forze armate italiane - in totale, l'Italia ha cinque sistemi. Il costo totale di una batteria sarebbe di 750 milioni di euro, ma l'opzione che l'Italia potrebbe fornire all'Ucraina costerebbe 250 milioni, poiché l'altra parte del complesso può essere fornita dalla Francia.Il 1° dicembre il governo Meloni ha adottato un decreto speciale che prevede la prosecuzione di vari aiuti all'Ucraina nel 2023, compresa la fornitura di armi. L'elenco delle attrezzature e delle attrezzature militari inviate da Roma in Ucraina è classificato.

