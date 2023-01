https://it.sputniknews.com/20230122/in-germania-hanno-paura-di-parlare-alla-gente-dei-problemi-con-il-gas-16906054.html

In Germania hanno paura di parlare alla gente dei problemi con il gas

In Germania hanno paura di parlare alla gente dei problemi con il gas

Lo ha sostenuto l'ex vicecancelliere austriaco Heinz-Christian Strache. 22.01.2023, Sputnik Italia

Le autorità tedesche hanno paura di dire ai propri cittadini la verità sulle vere ragioni dell'aumento dei prezzi del gas e dell'elettricità e su una possibile carenza di risorse energetiche, ha dichiarato in un'intervista a Sputnik l'ex vice cancelliere austriaco Heinz-Christian Strache. Così ha commentato le parole del ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck, secondo cui la Germania ha perso metà del gas di cui aveva bisogno perché la Russia ha chiuso i rubinetti ed i gasdotto sono stati danneggiati, in modo che le forniture non riprendessero nel prossimo futuro. Con tre terminali GNL galleggianti, non è possibile ottenere più di un quarto dei volumi che provenivano dalla Russia, ha aggiunto Habeck. Secondo l'ex vicecancelliere, Habeck e il governo tedesco non dicono la verità alla gente di fronte alla carenza di energia, quando si il discorso riguarda i razionamenti industriali ed i blackout di corrente.

