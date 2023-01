https://it.sputniknews.com/20230122/circa-13-paesi-interessati-alladesione-ai-brics-16904372.html

Circa 13 Paesi interessati all'adesione ai BRICS

“Adesso ci sono circa 13 candidati (all’adesione ai BRICS - ndr). Ci sono paesi che hanno ufficialmente presentato domanda, sono 6, e ci sono paesi che hanno espresso interesse. Personalmente mi aspetto che la priorità sarà dalla parte di coloro che hanno già presentato domanda ", ha affermato l'ambasciatore.Ha spiegato che tra i contendenti ci sono due paesi africani: Algeria ed Egitto, oltre a Iran, Bahrein, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.Secondo l'ambasciatore, tutti i paesi membri BRICS accolgono con favore l'espansione, ma è necessario determinare le modalità per l'ammissione di nuovi membri.Ha ricordato che il Sudafrica è entrato a far parte dell'organizzazione nel 2010, da allora non si è espansa.Il diplomatico sottolinea che la decisione di accettare nuovi membri sarà collegiale."Quali criteri verranno utilizzati, non lo sappiamo ancora, ma in questo processo dovremo ottenere il consenso di tutti i membri BRICS. Il Sudafrica non prenderà decisioni per tutti. Ecco come funzionano i BRICS: per consenso, non abbiamo veto", ha concluso l'ambasciatore.In precedenza, il ministro degli Esteri sudafricano aveva dichiarato a RIA Novosti che i BRICS avrebbero deciso entro la fine dell'anno di ammettere nell'organizzazione nuovi paesi tra quelli che hanno mostrato interesse per questo.BRICS unisce Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa. Un certo numero di altri paesi vuole entrare a far parte del blocco economico, tra cui l'Argentina e l'Iran.Pretoria ha assunto la presidenza dei BRICS da Pechino all'inizio di quest'anno. Durerà fino alla fine del 2023, quindi verrà trasferito nel paese successivo.

