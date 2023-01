https://it.sputniknews.com/20230122/borrell-sostiene-che-lue-e-diventata-indipendente-dal-gas-russo-16905028.html

Borrell sostiene che l'UE è diventata indipendente dal gas russo

Borrell sostiene che l'UE è diventata indipendente dal gas russo

I paesi europei hanno completamente superato la loro dipendenza energetica dalla Russia, ha detto Josep Borrell, capo della diplomazia dell'UE, in... 22.01.2023, Sputnik Italia

Il diplomatico ha aggiunto che l'UE ha attraversato una fase estremamente acuta di aumento dei prezzi del gas, ma sono tornati ai livelli che erano prima del febbraio 2022.A suo avviso, la tensione nel mercato dell'energia non può più essere associata al conflitto in Ucraina."Questo è un problema strutturale nel settore energetico e, in particolare, nel rapporto tra i prezzi del gas e dell'elettricità", afferma.In precedenza, Borrell ha affermato che tutti i paesi dell'UE, ad eccezione dell'Ungheria, rinunceranno al gas e al petrolio russi entro la fine dell'anno.Dopo che Mosca ha lanciato l'operazione speciale per proteggere il Donbass dai nazionalisti ucraini, Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito hanno imposto sanzioni nei suoi confronti. Molti stati hanno annunciato il congelamento dei beni e le richieste di abbandonare le forniture energetiche dalla Russia sono diventate più forti. Queste misure hanno inferto un duro colpo all'Occidente: hanno provocato una crisi del carburante e portato a un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari.

