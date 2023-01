https://it.sputniknews.com/20230122/ankara-ha-pagato-per-il-grano-russo-in-rubli-16904618.html

Ankara ha pagato per il grano russo in rubli

Ankara ha pagato per il grano russo in rubli

La Turchia ha concluso con successo un accordo per pagare il grano in rubli, ora la Federazione Russa sta lavorando sulla questione di tali consegne in Egitto... 22.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-22T11:30+0100

2023-01-22T11:30+0100

2023-01-22T11:30+0100

russia

turchia

economia

commercio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/385/16/3851623_0:40:1158:691_1920x0_80_0_0_7bdc4731753f4ef862288885ccf1a4aa.jpg

"Come ultimo esempio, posso citare solo un accordo con la Turchia sulle forniture alimentari, quando i versamenti sono stati eseguiti in rubli. La prima andata ha avuto successo. L'Egitto è il nostro più grande acquirente, sì, e stiamo anche iniziando a elaborare una tale transizione con loro”, ha detto.La vicepremier ha anche sottolineato che il grano e i prodotti a base di olio e grassi sono i più richiesti in questa materia. "Non stiamo ancora vendendo quest'ultimo per rubli, ma stiamo lavorando su questo tema, per noi gli accordi in rubli sono una delle priorità", ha aggiunto Abramchenko.Secondo il vice primo ministro, non solo Gazprombank, ma anche la RSHB parteciperà a tali transazioni in futuro. "E anche nell'ambito di quei contatti che avvengono attraverso le Nazioni Unite sull'accordo sul grano, sulla soluzione del pacchetto che deve essere attuata nell'interesse della Federazione Russa, questa è una delle condizioni lì: il ritorno della Russia Banca agricola al sistema dei pagamenti internazionali", ha spiegato.Nel dicembre dello scorso anno, Abramchenko ha dichiarato a RIA Novosti che la Russia ha consegnato per la prima volta grano alla Turchia pagato per rubli in autunno, il primo esperimento ha avuto successo.Il ministro dell'Agricoltura della Federazione Russa, Dmitry Patrushev, anche prima, nel maggio 2022, ha dichiarato che il dipartimento avrebbe discusso con i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa la possibilità di passare agli accordi in rubli per le consegne di grano, nonché rivedere il meccanismo di versamenti per escluderne le banche europee.

russia

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, turchia, economia, commercio