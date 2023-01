https://it.sputniknews.com/20230121/rosenergoatom-kiev-piu-attiva-nel-tentare-di-reclutare-personale-della-centrale-nucleare-zaporozhye-16902008.html

Rosenergoatom: Kiev più attiva nel tentare di reclutare personale della centrale nucleare Zaporozhye

L'Ucraina ha intensificato i tentativi di reclutare dipendenti della Сentrale nucleare di Zaporizhye e sta intimidendo i familiari dei lavoratori che si... 21.01.2023, Sputnik Italia

"Sappiamo che il reclutamento di persone tra i dipendenti è stato intensificato. C'è stato un periodo in cui i servizi speciali ucraini si sono relativamente calmati, e ora è iniziato un periodo di attivazione. Il reclutamento viene effettuato con vari metodi, anche per telefono. Tutto questo, ovviamente, crea grandi difficoltà nel lavoro con il personale; quindi, è troppo presto per parlare del pieno riempimento di tutti i posti vacanti", ha detto Karchaa."Nonostante tutto, stiamo andando avanti. Le persone firmano ancora contratti. Ci sono già più di tremila contratti di questo tipo", ha detto il funzionario.

