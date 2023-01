https://it.sputniknews.com/20230121/mosca-onu-assente-nella-questione-dellexport-di-ammoniaca-russa-16902536.html

Mosca: ONU assente nella questione dell'export di ammoniaca russa

Le Nazioni Unite sono assenti nella questione della ripresa dell'esportazione di ammoniaca russa lungo il condotto Togliatti-Odessa, ha affermato il ministero... 21.01.2023, Sputnik Italia

"Separatamente, il messaggio delle Nazioni Unite fa riferimento al compito prescritto nell'"iniziativa del Mar Nero"per riprendere l'esportazione di ammoniaca dal porto di Yuzhny. Nonostante il fatto che tale esportazione di fertilizzanti, compresa l'ammoniaca, avrebbe dovuto iniziare contemporaneamente al trasporto del cibo ucraino, il documento riferisce vagamente di alcune discussioni tra alcune parti al fine di raggiungere un certo accordo... I membri delle Nazioni Unite, che chiedono attivamente un aumento delle esportazioni di grano ucraino, sono particolarmente assenti su questo tema", si legge in una nota del ministero degli Esteri russo in risposta al comunicato stampa pubblicato dal Segretariato delle Nazioni Unite sull'iniziativa del Mar Nero.La posizione della Russia è stata più volte portata all'attenzione delle Nazioni Unite: il trasporto di ammoniaca doveva iniziare nell'ambito dell'attuazione dell’"Iniziativa del Mar Nero", e non dovrebbero essere richiesti accordi aggiuntivi al riguardo."Ci sono possibilità tecniche per rianimare il condotto. Così come la prontezza delle aziende che fanno manutenzione di esso. Manca solo ed esclusivamente il consenso di Kiev, che blocca la fornitura di materie prime per i fertilizzanti (sufficienti a fornire cibo a 200 milioni di persone), costruendoci loro tutta una serie di precondizioni politiche dal rilascio dei prigionieri di guerra all'assistenza nella vendita di beni rubati", ha aggiunto il ministero degli Esteri russo.

