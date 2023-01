https://it.sputniknews.com/20230121/lukashenko-invita-xi-jinping-a-visitare-la-bielorussia-16902097.html

Lukashenko invita Xi Jinping a visitare la Bielorussia

Lukashenko invita Xi Jinping a visitare la Bielorussia

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko si è congratulato con il presidente cinese Xi Jinping per la Festa di Primavera e lo ha invitato a visitare la... 21.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-21T09:40+0100

2023-01-21T09:40+0100

2023-01-21T09:40+0100

bielorussia

cina

politica

xi jinping

alexander lukashenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/11/9435884_0:142:3139:1907_1920x0_80_0_0_6afa0e299270e74cc4b2bf189599ffb0.jpg

"Invito Sua Eccellenza a visitare la Repubblica di Bielorussia, dove Lei è conosciuto e apprezzato come un vero amico e dove le sarà riservata la più calorosa e cordiale accoglienza", si legge nella congratulazione.Lukashenko ha osservato che, nonostante tutte le difficoltà che ha portato l'anno scorso, le parti, attraverso sforzi congiunti, sono state in grado di ottenere un successo significativo nella costruzione della cooperazione bielorusso-cinese."A margine del vertice SCO, è stato firmato un impressionante pacchetto di accordi bilaterali che soddisfano gli interessi di entrambi gli stati e rafforzeranno ulteriormente l'amicizia tra i nostri paesi. Le relazioni tra Minsk e Pechino hanno raggiunto un nuovo livello di strategia globale e per tutte le stagioni partenariato”, ha affermato il presidente bielorusso.Ha assicurato che Minsk è pronta a sviluppare ulteriormente l'intera gamma di relazioni bielorusso-cinesi, approfondire la cooperazione nell'arena internazionale al fine di costruire un ordine globale giusto e pacifico.

bielorussia

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

bielorussia, cina, politica, xi jinping, alexander lukashenko