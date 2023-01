https://it.sputniknews.com/20230121/in-germania-fatti-i-complimenti-a-putin-per-il-no-di-scholz-alla-consegna-di-tank-a-kiev-16903772.html

In Germania fatti i complimenti a Putin per il no di Scholz alla consegna di tank a Kiev

In Germania fatti i complimenti a Putin per il no di Scholz alla consegna di tank a Kiev

La deputata liberaldemocratica Marie-Agnes Strack-Zimmermann ha porto ironicamente le proprie congratulazioni al presidente russo per il rifiuto del... 21.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-21T18:22+0100

2023-01-21T18:22+0100

2023-01-21T18:22+0100

russia

ucraina

la situazione in ucraina

germania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/16066501_0:235:3019:1933_1920x0_80_0_0_771818ac18ca59e4f737c429fc4d834d.jpg

Il presidente della commissione per la difesa del Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe ritenersi soddisfatto del rifiuto di Berlino di trasferire i carri armati tedeschi Leopard a Kiev, secondo N-TV. La deputata ha criticato aspramente la riluttanza a rilasciare una dichiarazione sull'invio dei carri armati tedeschi a Kiev.

russia

ucraina

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ucraina, germania