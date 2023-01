https://it.sputniknews.com/20230121/esercito-ucraino-ha-bombardato-il-quartiere-kirovsky-di-donetsk-16902263.html

Esercito ucraino ha bombardato il quartiere Kirovsky di Donetsk

Le truppe ucraine hanno continuato a bombardare il quartiere Kirovsky di Donetsk, sparando altri otto proiettili del "calibro NATO" 155 millimetri alle 12.25... 21.01.2023, Sputnik Italia

In precedenza, la missione ha registrato l'esplosione di sei razzi lanciati dalle truppe ucraine nel quartiere Kirovsky di Donetsk."Il bombardamento da parte delle formazioni armate ucraine è stato registrato in direzione: 12.15 - l'insediamento di Karlovka - la città di Donetsk (quartiere Kirovsky): sono stati sparati otto proiettili di calibro 155 mm", si legge nella nota dell'ufficio di rappresentanza pubblicato nel canale Telegram.L'artiglieria di calibro 155 millimetri è utilizzata dai paesi della NATO. Gli Stati Uniti hanno fornito a Kiev obici da 155 millimetri a lungo raggio M777 e le forze ucraine li stanno utilizzando attivamente per bombardare le città delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk. Le forze ucraine sono state rifornite anche di sistemi di artiglieria semovente PzH 2000 tedeschi, Krab polacchi e lanciatori antimissile CAESAR francesi di questo calibro.

