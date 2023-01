https://it.sputniknews.com/20230121/autobus-passeggeri-in-viaggio-dalla-bielorussia-allitalia-si-ribalta-in-polonia-16904097.html

Autobus passeggeri in viaggio dalla Bielorussia all'Italia si ribalta in Polonia

Autobus passeggeri in viaggio dalla Bielorussia all'Italia si ribalta in Polonia

Un autobus con passeggeri bielorussi in viaggio dalla Bielorussia all'Italia si è ribaltato nella Polonia orientale, hanno riferito i vigili del fuoco locali. 21.01.2023, Sputnik Italia

L'incidente è avvenuto ieri sera nel voivodato di Lublino. "L'autobus è uscito fuori strada ed è caduto in un fosso", hanno affermato i vigili del fuoco.37 persone erano a bordo dell'autobus. Sette passeggeri hanno riportato ferite lievi, sono stati portati negli ospedali vicini. Gli altri passeggeri sono stati trasferiti in un hotel.Il ministero degli Esteri bielorusso ha affermato che i diplomatici bielorussi sono in contatto con le autorità competenti polacche locali e si stanno occupando di questa situazione."Secondo le informazioni che abbiamo attualmente, 7 persone sono rimaste ferite a vari livelli, tre di loro sono in due ospedali di Lublino. Nessuno è in pericolo di vita", ha detto a RIA Novosti Anatoly Glaz, portavoce del ministero degli Esteri bielorusso, commentando i resoconti dei media polacchi, secondo cui sabato sera un autobus che trasportava turisti bielorussi è finito in un fosso."Il Consolato della Bielorussia a Biala Podlaska è in contatto con le autorità locali competenti e continua ad occuparsi della situazione", ha aggiunto il portavoce.

