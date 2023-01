https://it.sputniknews.com/20230120/washington-annuncia-il-nuovo-pacchetto-di-aiuti-militari-allucraina-16899938.html

Washington annuncia il nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina

"Dobbiamo mantenere il livello di assistenza fornita, la nostra determinazione e persino accelerare i nostri sforzi", ha detto Austin in apertura di una riunione del gruppo di contatto sull'assistenza militare all'Ucraina presso la base aerea di Ramstein in Germania."Noi, 50 stati, siamo determinati a sostenere l'Ucraina quanto necessario. Questo è un momento decisivo per l'Ucraina e un decennio decisivo per il mondo intero", ha aggiunto il capo del Pentagono.Secondo Austin, la fornitura di sistemi di difesa aerea a Kiev da parte di un certo numero di paesi è diventata possibile grazie al lavoro di questo gruppo. Ha ribadito la sua disponibilità a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario e ha ricordato che dall'inizio del conflitto Washington ha stanziato oltre 26,7 miliardi di dollari per l'assistenza militare a Kiev.

