Peskov: Cremlino monitorerà la situazione con la fornitura di armi all'Ucraina dall'America Latina

Peskov: Cremlino monitorerà la situazione con la fornitura di armi all'Ucraina dall'America Latina

I media hanno riportato che il capo del comando meridionale degli Stati Uniti, il generale Laura Richardson, ha affermato che gli Stati Uniti stanno lavorando con nove paesi dell'America latina al trasferimento di armi russe nel bilancio delle loro forze armate all'Ucraina in cambio di rifornimenti di attrezzature americane."Al giorno d'oggi, è generalmente difficile immaginare qualcosa che possa sorprendere. Ma qui, diciamo, le restrizioni legali su alcune consegne a paesi terzi sono molto importanti, perché qualsiasi consegna è soggetta a determinati obblighi di quei paesi che ricevono prodotti militari. Pertanto, ovviamente, lo monitoreremo con molta attenzione", ha detto Peskov, rispondendo alla domanda se la dichiarazione degli Stati Uniti sia stata una sorpresa per il Cremlino e se vi sia fiducia nei partner latinoamericani che "non obbediranno agli Stati Uniti".

