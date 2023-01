https://it.sputniknews.com/20230120/macron-lesercito-francese-deve-essere-in-grado-di-condurre-importanti-operazioni-militari-16901257.html

Macron: l'esercito francese deve essere in grado di condurre importanti operazioni militari

Macron: l'esercito francese deve essere in grado di condurre importanti operazioni militari

20.01.2023

"Dobbiamo essere in grado di operare con gli europei all'interno della NATO o al di fuori dell'alleanza e, se necessario, garantire capacità di comando che ci consentiranno di svolgere insieme un'operazione su larga scala", ha affermato venerdì Macron in un discorso all'esercito a la base aerea di Mont-de-Marsan.Ha osservato che il mondo sta affrontando un gran numero di minacce, tra cui "un conflitto ad alta intensità in Europa: in Ucraina".In precedenza, il presidente francese aveva affermato che il bilancio militare della Francia per il 2024-2030 salirà a 400 miliardi di euro rispetto ai 295 miliardi di euro stanziati per la spesa militare nel 2019-2025.

