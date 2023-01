https://it.sputniknews.com/20230120/il-nuovo-pacchetto-di-aiuti-finanziari-a-kiev-sara-di-500-milioni-di-euro-16901427.html

Il nuovo pacchetto di aiuti finanziari a Kiev sarà di 500 milioni di euro

Il nuovo pacchetto di aiuti finanziari a Kiev sarà di 500 milioni di euro

20.01.2023

"Il nostro compito è di continuare ad aiutare l'Ucraina, confermare il nuovo pacchetto, che sarà di 500 milioni di euro", ha detto la fonte.La fonte ha chiarito che il capo della diplomazia UE, Josep Borrell, all'incontro dei ministri degli Esteri dell'Unione Europea del 23 gennaio, chercherà di trovare un accordo sul nuovo pacchetto di aiuti finanziari per l'armamento dell'Ucraina.In precedenza era apparsa sui media la notizia che l'Ungheria aveva bloccato questa nuova tranche di aiuti europei per l'armamento dell'Ucraina. I finanziamenti arrivano dal Fondo Europeo per la Pace e, al momento, a Kiev sono stati già consegnati sei pacchetti di aiuti, per la somma di 3,1 miliardi di euro.La Russia ha mandato una nota ai paesi NATO a causa delle forniture di armamenti a Kiev. Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha fatto notare che qualunque carico contenete armi per l'Ucraina verrà considerato come bersaglio legittimo per la Russia. Il decastero russo ha annunciato che i paesi NATO "stanno giocando col fuoco" nel mandare armi all'Ucraina. Il portavoce del presidente russo, Dmitriy Peskov, ha fatto notare che il pompaggio di armi verso l'Ucraina da parte dell'Occidente non aiuta il processo dei nogoziati di pace tra la Russia e l'Ucraina, ma avrà anzi solo un effetto negativo.

ucraina

