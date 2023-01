https://it.sputniknews.com/20230120/i-paesi-bassi-pronti-a-pagare-per-la-fornitura-di-carri-leopard-a-kiev-16900979.html

I Paesi Bassi pronti a pagare per la fornitura di carri Leopard a Kiev

I Paesi Bassi pronti a pagare per la fornitura di carri Leopard a Kiev

I Paesi Bassi sono pronti a pagare i carri armati tedeschi Leopard per l'Ucraina e si aspettano una decisione positiva dei paesi NATO sull'invio di artiglieria...

Secondo quanto riferito dal ministro, Kajsa Ollongren, in un'intervista a Bloomberg, i Paesi Bassi hanno già pagato per l'invio a Kiev di carri armati T-72 dalla Repubblica Ceca e una tattica simile potrebbe essere usata per i carri Leopard di produzione tedesca.Secondo il ministro, Polonia e Finlandia hanno già espresso di essere pronte ad inviare carri armati Leopard in Ucraina in coalizione. "Stiamo tutti aspettando di sapere quale sarà la posizione della Germania a riguardo, sebbene io sia dell'idea di trovare una soluzione e inviare i carri in Ucraina", ha aggiunto la Ollongren.Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, aveva precedentemente espresso la speranza che, alla fine dei colloqui del gruppo di sostegno per l'Ucraina alla base aerea di Rahmstein in Germania, la Germania avrebbe preso una decisione per il 20 gennaio sull'invio a Kiev di artiglieria pesante.Il giornale tedesco Süddeutsche Zeitung, citando le sue fonti, ha riferito mercoledì che il cancelliere del Paese Olaf Scholz, parlando con il presidente degli Stati uniti Joe Biden martedì, ha lasciato intendere che la Germania avrebbe fornito carri armati Leopard 2 all'ucraina, ma a condizione che la parte statunitense consegni carri Abrams.Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha annunciato che la questione dell'accordo sulle forniture di carri armati di produzione tedesca da parte di paesi terzi si sarebbe decisa venerdì.

