Gli scontri si intensificano su quasi tutta la linea di contatto nella regione di Zaporozhye

I combattimenti si sono intensificati quasi lungo l'intera linea di contatto nella regione di Zaporozhye, ha detto a RIA Novosti Vladimir Rogov, membro del... 20.01.2023, Sputnik Italia

"Ora i combattimenti nella regione di Zaporozhye sono in corso quasi lungo l'intera linea di contatto militare. Questo non è mai successo prima: Gulyaipole, Charivnoe, Belogorye, Orekhov, Malye Shcherbaki, Kamenskoe. Se guardiamo all'intera linea del fronte, i combattimenti sono si stanno verificando ovunque in questo momento", ha detto Rogov all'agenzia.Secondo lui, nelle truppe ucraine, rispetto all'autunno dello scorso anno, il morale e lo spirito combattivo sono diminuiti drasticamente."In quel momento credevano di poter sconfiggere l'esercito russo. Ma ora questo spirito è scomparso, grazie ad azioni di alta qualità, rapide e chiare da parte delle forze armate della Federazione Russa. Le posizioni nemiche vengono distrutte, le operazioni di assalto vengono condotte lungo la linea del fronte. Il regime di Zelensky sta riuscendo a mantenere posizioni con gli impegni sempre maggiori, e il fronte è sull'orlo del crollo", ha detto Rogov.

