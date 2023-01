https://it.sputniknews.com/20230119/pechino-cina-e-pronta-a-promuovere-un-ordine-mondiale-piu-giusto-insieme-alla-russia-16897571.html

Pechino: Cina è pronta a promuovere un ordine mondiale più giusto insieme alla Russia

Nel nuovo anno, la Cina è pronta, insieme alla Russia, a dare un contributo maggiore alla promozione della democratizzazione delle relazioni internazionali e... 19.01.2023, Sputnik Italia

In precedenza, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che i rapporti tra la Federazione Russa e la Cina stanno vivendo i periodi migliori della storia, sebbene l'Occidente stia apertamente cercando di portare discordia in esse. Il ministro ha ricordato che in Cina le relazioni con la Russia non sono valutate come un'alleanza, ma come "qualcosa che è più forte di un'alleanza in molti modi: relazioni pragmatiche, fiduciose e rispettose reciprocamente basate su un equilibrio di interessi"."Sotto la guida strategica dei leader dei due paesi, le relazioni Cina-Russia hanno intrapreso un nuovo percorso di coesistenza pacifica e cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra le due maggiori potenze confinanti, che ha portato benefici tangibili ai popoli dei due paesi, e ha anche svolto un ruolo importante e costruttivo nel portare avanti la riforma della governance globale", ha affermato il diplomatico.Wang Wenbin ha sottolineato che "nel nuovo anno siamo pronti a lavorare con la Russia per rafforzare le comunicazioni strategiche e approfondire la cooperazione pragmatica, dare un contributo maggiore alla promozione della democratizzazione delle relazioni internazionali, alla costruzione di un ordine internazionale più giusto e razionale e a promuovere la creazione di una comunità di comune destino per l'umanità".

