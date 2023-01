https://it.sputniknews.com/20230119/lungheria-non-conferma-le-voci-sullesclusione-di-nove-personalita-russe-dalle-sanzioni-16898549.html

L'Ungheria non conferma le voci sull'esclusione di nove personalità russe dalle sanzioni

Il consigliere del Primo Ministro ungherese ha annunciato di non essere a conoscenza delle richieste di Budapest di escludere dalla lista delle sanzioni nove...

In precedenza, i media avevano riferito che l'Ungheria aveva richiesto di rimuovere dalle sanzioni UE circa nove personalità russe.Il Primo Ministro Balázs Orbán ha inoltre sottolineato che le sanzioni porsonali sono state imposte contro più di 1.000 persone e l'Ungheria, per ogni singolo caso, si è basata sul principio "se si possono imporre queste sanzioni contro questa persona dal punto di vista degli interessi ungheresi o meno".In precedenza, il ministero degli Esteri ungherese Péter Szijjártó aveva riferito che Budapest si era espressa a favore dell'esclusione dal non pacchetto di sanzioni di alcune persone fisiche per il mantenimento di canali di comunicazione aperti.

