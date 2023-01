https://it.sputniknews.com/20230119/lavrov-mosca-e-minsk-sono-pronte-a-qualsiasi-sviluppo-di-eventi-16897662.html

Lavrov: Mosca e Minsk sono pronte a qualsiasi sviluppo di eventi

"Sono completamente d'accordo sul fatto che gli accordi raggiunti dai due presidenti relativi alla nostra cooperazione tecnico-militare, militare e di difesa siano molto, molto tempestivi in ​​termini di prontezza per qualsiasi sviluppo di eventi. Siamo persone pacifiche, ma il treno blindato sta dove deve stare", ha detto Lavrov in un incontro con il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko a Minsk.Riferendosi all'operazione militare speciale della Russia in Ucraina, il ministro degli Esteri russo ha detto a Lukashenko che "insieme ai nostri alleati e amici bielorussi, stiamo adottando tutte le misure necessarie per proteggerci da possibili invasioni dei vostri vicini occidentali"."Osserviamo come nel nord dell'Europa, che era in gran parte un territorio neutrale, si sta accomodando la NATO - Finlandia, Svezia - tutto questo è molto vicino ai nostri confini", ha spiegato.

