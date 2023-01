https://it.sputniknews.com/20230119/iran-e-disponibile-a-firmare-un-accordo-sul-nucleare-se-gli-usa-avranno-un-approccio-realistico-16898272.html

Iran è disponibile a firmare un accordo sul nucleare se gli USA avranno un approccio realistico

Iran è disponibile a firmare un accordo sul nucleare se gli USA avranno un approccio realistico

L'Iran è pronto a tornare alla fase finale dei negoziati per un accordo sul nucleare, ma senza precondizioni e con un "approccio realistico" da parte degli... 19.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-19T17:28+0100

2023-01-19T17:28+0100

2023-01-19T17:28+0100

iran

usa

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/16322229_0:83:3347:1966_1920x0_80_0_0_871bec7823ee7d2e7d1cca0c16796c4b.jpg

"Ci siamo avvicinati più volte alle fasi finali dell'accordo. Tuttavia, durante queste fasi, a volte gli Stati Uniti hanno escogitato idee o giustificazioni. Prendiamo, ad esempio, il picco dei disordini in Iran. Da un lato, gli americani ci hanno inviato messaggi di essere pronti per le fasi finali dell'accordo. Hanno affermato che il Piano d'azione globale congiunto [sul programma nucleare iraniano, JCPOA] non è una priorità per gli Stati Uniti, e i disordini in Iran e la situazione in Iran sono le priorità degli americani. Poi ho annunciato che gli americani dovrebbero chiarire le loro posizioni sui messaggi che ci inviano attraverso i canali ufficiali e sui commenti contrastanti che fanno nei media", ha detto.Il ministro degli Esteri iraniano ha osservato che "gli americani, attraverso i canali diplomatici, insistono sulla necessità di raggiungere un accordo e Teheran è pronta a raggiungere il punto finale della conclusione senza precondizioni". "Siamo pronti a fare l'ultimo passo nell’ambito dei negoziati precedenti, ma senza precondizioni, con un approccio realistico [da parte degli Stati Uniti] e con l'obiettivo di proteggere i diritti e realizzare gli interessi nazionali dell'Iran. In ogni caso, siamo impegnati sulla via della diplomazia. Riteniamo che i negoziati per il bene dei negoziati non portino risultati", ha affermato Abdollahian.

https://it.sputniknews.com/20230119/premier-neozelandese-spiega-perche-ha-rassegnato-le-dimissioni-16897384.html

iran

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

iran, usa, politica