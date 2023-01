https://it.sputniknews.com/20230119/a-singapore-mischiano-il-petrolio-russo-con-quello-di-altre-fonti-per-lexport-16898815.html

A Singapore mischiano il petrolio russo con quello di altre fonti per l'export

A Singapore mischiano il petrolio russo con quello di altre fonti per l'export

19.01.2023

singapore

petrolio

russia

sanzioni antirusse

"La domanda di serbatoi a Singapore è salita alle stelle a causa dell'aumento dell'interesse e dei guadagni dal mischiare petrolio economico dalla Russia con quello di altre fonti", riporta Bloomberg le parole di un operatore dei serbatoi e specialista in logistica. Secondo questi, questo processo potrebbe aiutare a nascondere la provenianza russa del petrolio.Secondo William Tana, vice-presidente della compagnia di consulting di Singapore Miyabi Industries, i trader e i fornitori di carburante sono ora impegnati a conservare e mischiare il petrolio russo per via dei "guadagni molto buoni" derivanti da quest'attività.I flussi di petrolio russo in Asia e nel Medio Oriente sono cresciuti, dopo che i compratori occidentali hanno rifiutato i carburanti provenienti dalla Russia a causa della situazione in Ucraina. Secondo Bloomberg, la tendenza all'aumento delle forniture dalla Russia in Asia e il ruolo crescente degli snodi di smistamento potrebbe intensificarsi ancora di più nelle prossime settimane, poiché l'Europa si sta preparando ad imporre nuove sanzioni contro i prodotti petroliferi russi dal 5 febbraio.Singapore non ha vietato l'importazione di petrolio russo o prodotti petroliferi derivati, sebbene sia vietato agli enti finanziari dell'isola-stato di fare affari con i prodotti e le compagnie russe.Il presidente di Trasneft, Nikolay Tokarev, a fine dicembre ha detto che la potenza di versamento di petrolio al porto di Kozmino, Russia, dal quale viene scaricato il petrolio che verrà poi esportato soprattutto verso i paesi dell'Asia-Pacifico, è cresciuta in un anno di 12 milioni di tonnellate, arrivando a 42 milioni. Al giorno d'oggi il porto lavora a pieno regime.

singapore

russia

2023

singapore, petrolio, russia, sanzioni antirusse