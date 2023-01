https://it.sputniknews.com/20230118/lue-vuole-creare-la-prima-riserva-chimico-biologica-radiologica-e-nucleare-dellunione-16896308.html

L'UE vuole creare la prima riserva chimico-biologica, radiologica e nucleare dell'Unione

L'UE vuole creare la prima riserva chimico-biologica, radiologica e nucleare dell'Unione

La Commissione europea ha destinato 242 milioni di euro alla Finlandia per lo sviluppo della prima riserva strategica chimica, biologica, radiologica e... 18.01.2023, Sputnik Italia

"Questa nuova riserva è la prima dedicata all'equipaggiamento CBRN e includerà contromisure mediche critiche, come vaccini e antidoti, dispositivi medici ed equipaggiamento di risposta sul campo, per garantire una migliore protezione e una risposta agli eventi CBRN o in preparazione alle situazioni di alto rischio", ha riferito la Commissione europea.Secondo la Commissione, i fondi saranno anche utilizzati per addestrare il personale, con l'obiettivo di rafforzare l'esperienza CBRN in Europa e garantire che le capacità e gli equipaggiamenti di risposta siano interoperativi e possano essere utilizzati in qualsiasi parte dell'UE.In Europa c'è convinzione che queste riserve forniranno una maggiore sicurezza, il che permetterà una risposta rapida e coordinata in tutta l'Unione.

