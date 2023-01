https://it.sputniknews.com/20230118/lue-ha-fornito-a-kiev-armi-per-un-totale-di-115-miliardi-di-euro-16896032.html

L'UE ha fornito a Kiev armi per un totale di 11,5 miliardi di euro

L'UE ha fornito a Kiev armi per un totale di 11,5 miliardi di euro

La Commissione europea ha fatto sapere che i paesi dell'Unione Europea hanno fornito a Kiev armi per 11,5 miliardi di euro. 18.01.2023

I paesi europei, in totale, hanno fornito all'Ucraina armi e armamenti per un valore complessivo di 11,5 miliardi di euro, lo riferisce un rappresentante della Commissione europea.Nei giorni passati era stato riferito che era stata emessa la prima tranche di aiuti finanziari a Kiev per un valore di 3 miliardi di euro, nell'ambito del nuovo pacchetto di assistenza macrofinanziaria per il 2023.La Commissione europea prevede anche di trasferire 1,5 miliardi di euro di prestiti all'Ucraina ogni mese a partire da marzo, nel'ambito dello stesso pacchetto, afferma il suo comunicato.Per i primi dieci anni è previsto un periodo di grazia, ovvero le prime rate del mutuo inizieranno nel 2033. Il volume di questo pacchetto di sostegno macrofinanziario è il più grande nella storia dell'Unione europea, ha osservato in precedenza il capo della CE Ursula von der Leyen.

ucraina

