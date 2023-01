https://it.sputniknews.com/20230118/lue-dovra-chiedere-nuovi-contributi-al-bilancio-scrivono-i-media-16896412.html

L'Ue dovrà chiedere nuovi contributi al bilancio, scrivono i media

Il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis ha affermato che l'UE ha utilizzato le riserve di bilancio nei primi anni. 18.01.2023, Sputnik Italia

La Commissione europea ha affermato che l'UE dovrà chiedere ai Paesi che ne fanno parte nuovi contributi al bilancio dell'Unione, "anche per sostenere l'industria e rispondere alle conseguenze della crisi in atto in Ucraina", riferisce Bloomberg.In un'intervista con l'agenzia, il vicepresidente esecutivo della CE Valdis Dombrovskis ha affermato che "il bilancio dell'UE deve essere reintegrato, poiché molte riserve sono state esaurite nei primi anni".L'UE nel 2020 ha concordato un budget settennale di 1,8 trilioni di euro.

