L'eurocommissario per l'energia sostiene che l'UE sostituirà il gas russo con le fonti rinnovabili

L'Unione Europea è in grado di sostituire i restanti volumi di gas russo che continua a ricevere con le fonti di energia rinnovabili. 18.01.2023, Sputnik Italia

Ad affermarlo è sato il commissario europeo per l'energia Kadri Simson al Forum Mondiale sull'Economia di Davos, in Svizzera, la cui diretta è stata trasmessa sul sito internet del forum.Il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva in precedenza fatto notare che la Russia ha tagliato, negli ultimi sei mesi dell'anno scorso, l'80% delle forniture di gas verso l'UE. I paesi dell'Unione sono riusciti, secondo questa, a sostituire i vecchi volumi delle forniture senza ricorrere alle interruzioni di corrente.

