Lavrov: non ci possono essere negoziati con Zelensky perché li ha legalmente proibiti

Il ministro degli Esteri russo ha aggiunto che il presidente ucraino fa proposte irrealistiche per la pace. 18.01.2023, Sputnik Italia

"Non ci possono essere negoziati con Zelensky, semplicemente perché ha legalmente vietato ogni colloquio con il governo russo", ha dichiarato Lavrov durante la sessione di domande e risposte alla sua conferenza stampa. Il ministro degli Esteri russo ha aggiunto che il presidente ucraino fa proposte irrealistiche per la pace.La Russia è pronta a prendere in considerazione proposte serie da parte dell'Occidente per i negoziati sulla questione ucraina, ma finora non ce ne sono state, ha spiegato Lavrov. Quando ve ne saranno saremo pronti a considerarle e a prendere una decisione", ha detto Lavrov ai giornalisti presenti alla conferenza stampa.

