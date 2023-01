https://it.sputniknews.com/20230118/laie-alza-previsioni-di-crescita-della-domanda-globale-di-petrolio-per-il-2023-16895543.html

L'AIE alza previsioni di crescita della domanda globale di petrolio per il 2023

L'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) ha leggermente aggiornato le sue previsioni per la crescita della domanda globale di petrolio portando le stime a... 18.01.2023, Sputnik Italia

"La domanda globale di petrolio è destinata ad aumentare di 1,9 milioni di barili al giorno (mb/g) nel 2023, fino al record di 101,7 milioni di barili, con quasi la metà dell'aumento dalla Cina a seguito della revoca delle sue restrizioni per il Covid-19", afferma il rapporto.L'AIE inoltre ha aggiornato le sue previsioni per la crescita della produzione globale di petrolio nello scorso 2022 a 100,1 milioni di barili al giorno e le sue previsioni di produzione per il 2023 a 101,1 milioni di barili al giorno.OPEC e OCSEL' Agenzia ha indicato che l' OPEC+ non è riuscita a garantire la crescita della produzione di petrolio necessaria nell'ambito dell'accordo di riduzione dell'alleanza a dicembre, producendo 1,77 milioni di barili al giorno in meno.Nel frattempo, le scorte commerciali di petrolio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono aumentate di 1 milione di barili a novembre su base mensile, portandosi a 2,779 milioni di barili, ovvero di 125,9 milioni di barili in meno rispetto alla media quinquennale.Il rapporto dell'IAE, infine, afferma che le sanzioni occidentali hanno avuto scarso effetto sull'industria petrolifera russa: "la produzione di greggio e condensati in Russia è diminuita di 30.000 barili al giorno a dicembre e ha raggiunto 11,21 milioni di barili al giorno".

