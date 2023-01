https://it.sputniknews.com/20230118/il-progetto-di-legge-degli-usa-contro-la-russia-in-africa-contraddice-il-diritto-internazionale-16894915.html

Il progetto di legge degli Usa contro la Russia in Africa contraddice il diritto internazionale

La legge non è ancora stata approvata e deve solo essere discussa al Senato. 18.01.2023, Sputnik Italia

La proposta di legge del Congresso degli Stati Uniti contro le attività russe in Africa contraddice il diritto internazionale e dovrebbe essere ritirata, ha dichiarato il ministro degli Esteri sudafricano Naledi Pandor a Sputnik. La legge non è ancora stata approvata e deve solo essere discussa al Senato.Nell'aprile del 2022 la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la legge contro le "attività russe dannose in Africa" che ora è passata al Senato ma dove ancora deve essere discussa. Il disegno di legge prevede l'applicazione di "punizioni" da parte degli Stati Uniti nei confronti dei paesi africani che collaborano con la Russia in vari settori.

