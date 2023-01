https://it.sputniknews.com/20230117/svezia-e-finlandia-non-hanno-rispettato-gli-impegni-di-adesione-nato-dice-la-turchia-16892169.html

Il Ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha dichiarato che la Turchia ritiene che la Svezia e la Finlandia non abbiano rispettato i loro impegni di adesione... 17.01.2023, Sputnik Italia

In precedenza, sostenitori del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdinstan), bandito in Turchia, hanno tenuto una manifestazione a Stoccolma in cui hanno pronunciato una serie di commenti e gesti offensivi nei confronti del presidente turco Tayyip Erdogan provocando una forte reazione da parte della Turchia. Una fonte di RIA Novosti ha riferito che l'ambasciatore svedese ad Ankara è stato convocato presso il Ministero degli Esteri turco per ricevere proteste formali contro la manifestazione. Lo speaker del parlamento turco Mustafa Shentop ha annullato una visita ad Ankara precedentemente programmata per incontrare il suo omologo svedese. L'avvocato del presidente turco ha inoltre presentato una denuncia all'ufficio del procuratore capo di Ankara in relazione all'azione, ed è stato avviato un procedimento penale. Il ministro degli Esteri svedese Tobias Billström ha infine dichiarato che l'azione del PKK rischia di complicare la ratifica da parte di Ankara della richiesta di adesione della Svezia alla NATO. "È impossibile rimanere in silenzio su questo argomento. Stiamo seguendo da vicino gli sviluppi della situazione", ha aggiunto il ministro. Finlandia e Svezia hanno consegnato al Segretario Generale della NATO la domanda di adesione all'Alleanza il 18 maggio 2022, con la Turchia che aveva ritirato le sue obiezioni al loro ingresso dopo le rassicurazioni ricevute circa il trattamento della questione curda nei due paesi scandinavi. Tuttavia Erdoğan ha poi dichiarato che la Turchia non prenderà in considerazione l'approvazione parlamentare delle candidature se non verranno rispettati tali impegni. Finora, solo due paesi su 30 - Ungheria e Turchia - non hanno ratificato le richieste di adesione di Svezia e Finlandia all'Alleanza Nord Atlantica.

