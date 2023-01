https://it.sputniknews.com/20230117/prezzi-gas-in-europa-sotto-i--610-per-mille-metri-cubi-per-la-prima-volta-dallautunno-2021-16892050.html

Prezzi gas in Europa sotto i $ 610 per mille metri cubi per la prima volta dall'autunno 2021

Il calo dei prezzi del gas in Europa è dovuto al raffreddamento del mercato a causa dell'elevato tasso di occupazione degli impianti di stoccaggio sotterrane. 17.01.2023, Sputnik Italia

I prezzi di scambio del gas in Europa sono diminuiti del 15% lunedì, scendendo sotto i 610 dollari per 1.000 metri cubi per la prima volta da settembre 2021, con la capacità degli impianti di stoccaggio sotterraneo (UGS) europei che si è mantenuta all’elevato livello dell'81,49%. Gli UGS europei sono pieni per l'81,49% (-0,2%) e contengono 88,6 miliardi di metri cubi al 16 gennaio, con un aumento di 1,7 volte rispetto all'anno precedente, secondo i dati dell'Associazione delle Infrastrutture del Gas in Europa (GIE) e della borsa ICE di Londra. Il calo dei prezzi del gas in Europa è dovuto al raffreddamento del mercato a causa dell'elevato tasso di occupazione degli impianti di stoccaggio sotterranei, ma i paesi europei potrebbero comunque subire una nuova impennata dei prezzi, hanno dichiarato gli analisti a Sputnik. Nel frattempo, le quotazioni del gas restano comunque diverse volte superiori rispetto a quelle del 2021. All'inizio di marzo, le quotazioni del gas hanno toccato i massimi storici per quattro giorni di fila a causa dei timori di un divieto di importazione delle risorse energetiche russe. Il 7 marzo il prezzo ha raggiunto il livello record di 3.892 dollari per 1.000 metri cubi.

