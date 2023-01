https://it.sputniknews.com/20230117/ministro-esteri-austriaco-esorta-lue-a-non-fare-cilecca-con-il-divieto-di-visto-per-i-russi-16891897.html

Ministro Esteri austriaco esorta l'UE a non "fare cilecca" con il divieto di visto per i russi

Schallenberg ha inoltre affermato che, sullo sfondo della crisi ucraina, l'Europa "deve pensare al giorno, alla settimana e al mese prossimo contemporaneamente... 17.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-17T07:32+0100

Il Ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg ha dichiarato lunedì che l'Unione Europea dovrebbe porre attenzione a non “fare cilecca" con un eventuale divieto di visto per i russi e dovrebbe piuttosto pensare alle conseguenze di una simile mossa per le future relazioni con la Russia. Schallenberg ha inoltre affermato che, sullo sfondo della crisi ucraina, l'Europa "deve pensare al giorno, alla settimana e al mese prossimo contemporaneamente " nelle relazioni con Mosca, sottolineando l'importanza dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) in questi contatti, descrivendola come "una delle poche piattaforme in cui siano rimasti diplomatici russi". All'inizio di dicembre, la Polonia non ha permesso al Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov di partecipare alla conferenza annuale del 29° Consiglio Ministeriale dell'OSCE nella città polacca di Lodz, in quanto Varsavia ha affermato di ritenere necessario "isolare assolutamente" la Russia sulla scena internazionale a causa della sua operazione militare in Ucraina. Schallenberg ha ripetutamente criticato la decisione della Polonia. Come ritorsione per l'inizio dell'operazione militare di Mosca in Ucraina il 24 febbraio, l'Occidente ha lanciato una massiccia campagna di sanzioni contro Mosca. Inoltre, l'UE ha deciso di limitare la circolazione dei cittadini russi, mettendo fine all'accordo sul regime semplificato dei visti con la Russia.

