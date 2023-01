https://it.sputniknews.com/20230117/lituania-il-presidente-preoccupato-del-fatto-che-loccidente-possa-essere-stanco-dellucraina-16892332.html

Lituania, il presidente preoccupato del fatto che l'Occidente possa essere "stanco" dell'Ucraina

Lituania, il presidente preoccupato del fatto che l'Occidente possa essere "stanco" dell'Ucraina

Presidente lituano Nausėda: le popolazioni occidentali potrebbero essere stanche della situazione con l'Ucraina. 17.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-17T13:02+0100

2023-01-17T13:02+0100

2023-01-17T13:02+0100

lituania

europa

ucraina

kiev

mondo

presidente

dichiarazioni

economia

davos

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/769/93/7699323_0:16:2877:1634_1920x0_80_0_0_ce2a7a18b62e7abe88b98dde6c121d8e.jpg

Il presidente lituano Gitanas Nausėda ha espresso la propria preoccupazione che la popolazione dei paesi occidentali possa essere "stanca" del conflitto in Ucraina, cosa che rallenterebbe la fornitura di assistenza militare a Kiev, parlando in occasione della tavola rotonda "Defending Europe" al Forum economico mondiale di Davos:La trasmissione è stata messa in onda sul sito web del forum.In Lituania, prosegue il presidente, "la maggior parte della popolazione sostiene l'Ucraina, quindi non si possono nemmeno immaginare manifestazioni contro l'assistenza militare a Kiev in Lituania. (...) Il presidente (della Polonia) Duda riferisce che l'atteggiamento della società tedesca sta cambiando (...) l'opinione della società tedesca è completamente diversa rispetto a quella lituana".Il quotidiano Politico a gennaio ha scritto che Francia e Polonia stavano spingendo la Germania a inviare carri armati Leopard in Ucraina.Il rappresentante ufficiale del gabinetto tedesco, Steffen Hebestreit, ha detto ai giornalisti che il governo tedesco attualmente non intende fornire a Kiev carri armati Leopard 2.Lo stesso cancelliere tedesco Olaf Scholz ha commentato il dato dicendo che "la Germania continuerà a coordinare le sue azioni con i suoi alleati , non ci saranno decisioni affrettate".

lituania

europa

ucraina

kiev

francia

germania

polonia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

lituania, europa, ucraina, kiev, mondo, presidente, dichiarazioni, economia, davos, geopolitica, diplomazia, ue, francia, germania, olaf scholz, andrzej duda, polonia, armamenti