La fornitura carri armati britannici a Kiev indebolirà Londra - Times

Il capo dello Stato Maggiore britannico, il generale Sir Patrick Sanders, ha avvertito che la fornitura di carri armati Challenger 2 all'Ucraina renderebbe la... 17.01.2023, Sputnik Italia

Nella sua dichiarazione trapelata, Sanders ha insistito sul fatto che la consegna di 14 carri armati britannici a Kiev "lascerebbe un vuoto nel nostro inventario", aggiungendo che le forze armate britanniche farebbero fatica a rispettare gli obblighi nei confronti della NATO. Le affermazioni del capo dello Stato Maggiore avrebbero spinto il Ministro della Difesa a rivedere la decisione. Gli esperti dell'Istituto Internazionale per gli Studi Strategici hanno dichiarato la scorsa settimana di ritenere che il numero di carri armati pesanti necessari ad organizzare una offensiva sia "circa 100", una cifra ampiamente sostenuta da Phil Osborn, ex capo dell'intelligence della difesa del Regno Unito, anche se ciò dipenderebbe da un addestramento adeguato, da una buona fornitura di ricambi e da quali siano i piani di battaglia dell'Ucraina per la primavera del 2023". Le osservazioni fanno seguito a quelle del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che lunedì ha dichiarato ai giornalisti che la fornitura dei carri armati da parte del Regno Unito a Kiev non influirà sul corso dell'operazione speciale russa in corso in Ucraina. "Per quanto riguarda i carri armati Challenger 2, difficilmente aiuteranno l'esercito ucraino a ribaltare la situazione sul campo. Tuttavia, diventeranno obiettivi legittimi su larga scala per le forze russe", si legge nella dichiarazione. Secondo l'ambasciata, "stiamo assistendo all'ennesima prova del disprezzo delle autorità britanniche per le vite dei comuni cittadini ucraini e del loro crescente coinvolgimento diretto nel conflitto".

