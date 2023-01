https://it.sputniknews.com/20230117/esercito-russo-il-ministero-della-difesa-annuncia-cambiamenti-16893371.html

Esercito russo, il ministero della Difesa annuncia cambiamenti

Sono molte le novità, tra cui anche un aumento delle stesse forze armate, che attendono l'esercito russo tra il 2023 e il 2026, ha riferito il centro stampa... 17.01.2023, Sputnik Italia

"Il presidente della Federazione Russa ha preso la decisione di aumentare il numero delle forze armate fino ad un milione e mezzo di unità. La sicurezza militare dello stato, la difesa delle nuove entità territoriali e le infrastrutture critiche della Federazione Russa saranno possibili solo con il rafforzamento delle strutture chiavi che compongono le forze armate", ha detto Sergey Shoigu.Si parla anche di una nuova suddivisione militare-amministrativa della Russia.È stato sottolineato che i cambiamenti richiederanno decisioni competenti da parte di tutti i vice-ministri, i comandanti in capo dei rami delle forze armate, i comandanti dei distretti militari e dei rami militari.Il ministro ha anche sottolineato l'importanza di reclutare truppe con militari a contratto, aumentare il numero di campi di addestramento, anche nei nuovi territori della Russia, nonché rivedere i programmi di addestramento in base alle esigenze dell'esercito.La Russia conduce un'operazione militare in Ucraina dal 24 febbraio. Vladimir Putin ha definito il suo compito "la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni". Secondo lui, l'obiettivo finale è la liberazione del Donbass e la creazione di condizioni che garantiscano la sicurezza della Russia.

