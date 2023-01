https://it.sputniknews.com/20230116/ucraina-per-gli-americani-e-un-vero-laboratorio-di-test-per-le-armi-occidentali-16890530.html

Ucraina: per gli americani è un vero laboratorio di test per le armi occidentali

Mosca ha ripetutamente messo in guardia Washington e i suoi alleati dal fornire armi a Kiev, cosa che secondo il Cremlino contribuisce a un'ulteriore escalation.

L'Ucraina è diventata un "banco di prova per le armi occidentali che non sempre sono all'altezza delle aspettative e potrebbero finalmente diventare un ricordo del passato", almeno secondo un articolo della Cnn:Una fonte anonima che ha familiarità con l'intelligence occidentale è stata citata dalla pubblicazione mentre sottolinea che l'Ucraina è "assolutamente un laboratorio di armi in tutti i sensi perché nessuna di queste apparecchiature è mai stata effettivamente utilizzata in una situazione bellica tra due nazioni industrialmente sviluppate".Un ufficiale delle operazioni militari statunitensi con conoscenza del campo di battaglia ha dichiarato alla pubblicazione che alcuni sofisticati sistemi consegnati a Kiev, tra cui il drone Switchblade 300 e un missile progettato per colpire i sistemi radar nemici, si sono rivelati meno efficaci sul campo di battaglia del previsto.Non solo, sempre stando a quanto riferisce la Cnn citando l'ufficiale intervistato, una lezione che Washington potrebbe trarre dalla situazione attuale è che l'artiglieria trainata, come il sistema obice M777 fornito a Kiev, potrebbe non essere mai più utilizzata in futuro, per il fatto che il sistema è "più difficile da spostare rapidamente per evitare risposte al fuoco":Dall'inizio dell'anno, gli Stati Uniti ei loro alleati hanno fornito a Kiev più di 40 miliardi di dollari in assistenza militare.Mosca ha ripetutamente messo in guardia contro la fornitura di armi a Kiev, per il rischio di una ulteriore escalation.

