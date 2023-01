https://it.sputniknews.com/20230116/putin-ed-erdogan-hanno-discusso-della-consegna-del-grano-russo-ai-paesi-in-via-di-sviluppo-16890244.html

Putin ha discusso con Erdogan della lavorazione e della consegna del grano russo ai Paesi in via di sviluppo. 16.01.2023, Sputnik Italia

I presidenti di Turchia e Russia Tayyip Erdogan e Vladimir Putin nel quadro di conversazioni telefoniche hanno discusso di un progetto per convertire il grano russo in farina in Turchia e inviarlo ai Paesi in via di sviluppo, riferisce l'ufficio del leader turco.In precedenza, il presidente turco Tayyip Erdogan aveva affermato di aver concordato con il presidente russo Vladimir Putin la possibilità di inviare grano e fertilizzanti russi gratuiti ai paesi africani svantaggiati.Dal canto suo Putin ha sottolineato all'inizio di settembre dello scorso anno che l'Occidente esporta la maggior parte del grano ucraino nei propri Stati e non nei Paesi in via di sviluppo dell'Africa, affermando che Mosca era pronta a fornire gratuitamente ai Paesi più poveri l'intero volume di grano che era loro destinato in base all'accordo sullo stesso.L'accordo sul grano, firmato il 22 luglio da rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e Nazioni Unite, prevede l'esportazione di grano, cibo e fertilizzanti ucraini attraverso il Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa.Il contratto è scaduto il 18 novembre, ma ha comportato una proroga automatica per 120 giorni in assenza di contestazioni delle parti.L'accordo stesso è parte integrante del pacchetto, che, tra l'altro, prevede lo sblocco delle esportazioni russe di cibo e fertilizzanti, punto che, sottolinea Mosca, non è stato rispettato, con le Nazioni Unite che, allo stesso tempo, hanno assicurato che "le restrizioni sarebbero state revocate".

