Peskov: la fornitura di carri armati britannici all'Ucraina non cambierà la situazione

Peskov: la fornitura di carri armati britannici all'Ucraina non cambierà la situazione

L'eventuale invio di carri armati da parte della Gran Bretagna e la fornitura di altre armi straniere non cambierà la situazione in Ucraina, l'Occidente non si... 16.01.2023, Sputnik Italia

In precedenza, l'ufficio del Primo Ministro britannico Rishi Sunak aveva dichiarato che il Regno Unito avrebbe trasferito 14 carri armati Challenger 2 all'Ucraina nelle prossime settimane e che l'addestramento dei militari ucraini al loro utilizzo sarebbe iniziato nei prossimi giorni. Il portavoce presidenziale ha sottolineato che la Russia ha un atteggiamento negativo nei confronti delle forniture di armi e non lo nasconde, mentre la Gran Bretagna, la Polonia e altri Paesi europei parlano ora di voler "costruire un nuovo ciclo di forniture di nuove attrezzature militari tecnologicamente più avanzate all'Ucraina". "Stanno solo usando il paese come strumento per raggiungere i loro obiettivi antirussi. Questo non cambierà nulla", ha aggiunto Peskov.

