L'esercito statunitense ha iniziato ad addestrare i soldati ucraini in Germania

L'esercito statunitense ha iniziato ad addestrare i soldati ucraini in Germania

Domenica le forze armate statunitensi hanno dato il via a un "nuovo, esteso addestramento al combattimento delle forze ucraine" in territorio tedesco

Secondo il generale, il complesso addestramento, che comprenderà "lezioni in aula e lavoro sul campo", dovrà essere combinato con una serie di nuove armi, artiglieria, carri armati e altri veicoli in arrivo in Ucraina dai Paesi occidentali. Il generale ha aggiunto che "ideale" sarebbe che le forze appena addestrate fossero in grado di utilizzare tutte le armi e le attrezzature in arrivo "prima che arrivino le piogge di primavera". L'agenzia di stampa ha riferito che finora il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti si era rifiutato di dire esattamente quando sarebbe iniziato l'addestramento. Il rapporto arriva dopo che l'ambasciata russa in Germania ha condannato la decisione di Berlino di inviare carri armati e altre attrezzature militari all'Ucraina all'inizio del mese. L'ambasciata ha sottolineato che la velocità con cui la Germania e gli Stati Uniti hanno coordinato i nuovi aiuti militari per Kiev "non lascia dubbi sul fatto che Berlino lo abbia fatto sotto la seria pressione di Washington, agendo secondo la logica distruttiva della solidarietà transatlantica".I diplomatici russi hanno inoltre sottolineato che la mossa di Berlino dimostra che i paesi occidentali non sono interessati a trovare una soluzione pacifica al conflitto. Le osservazioni sono arrivate dopo che, alla fine di novembre, alcuni media statunitensi avevano citato fonti anonime che affermavano come il Pentagono avesse intenzione di ampliare l'addestramento al combattimento delle truppe ucraine, anche in Germania, dove avrebbero potuto essere condotte esercitazioni militari per un massimo di 2.500 soldati al mese.

