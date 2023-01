https://it.sputniknews.com/20230116/le-forze-armate-ucraine-abbandonano-le-posizioni-a-artemovsk-e-soledar-per-mancanza-di-munizioni-16887918.html

Le forze armate ucraine abbandonano le posizioni a Artemovsk e Soledar per mancanza di munizioni

Le forze armate ucraine abbandonano le posizioni a Artemovsk e Soledar per mancanza di munizioni

El Pais: due battaglioni delle forze armate ucraine hanno lasciato Artemovsk e Soledar per mancanza di munizioni. 16.01.2023

I soldati di due battaglioni ucraini di stanza ad Artemovsk e Soledar hanno lasciato la linea del fronte per mancanza di munizioni, scrive il quotidiano spagnolo El Pais.L'informazione è stata confermata dal comandante del carro armato della 24a brigata meccanizzata di carri armati delle truppe ucraine con il segnale di chiamata "Burshtin". che ha anche riconosciuto che dei sei carri armati che erano nella compagnia due settimane fa, ora, solo uno è rimasto pronto al combattimento.Secondo la pubblicazione, ora ad Artemovsk sono rimasti pochi civili, che per lo più si nascondono nei rifugi. Parliamo di circa il 10% della popolazione della città di prima dell'inizio del conflitto, che allora ammontava a 73mila persone.Artyomovsk si trova a nord della grande città di Gorlovka, ed è un importante snodo per il trasporto di truppe ucraine nel Donbass. Soledar si trova a circa 10 chilometri da Artemovsk.Il 13 gennaio, il ministero della Difesa russo ha riferito che la liberazione di Soledar, completata la sera del 12 gennaio ed importante per lo sviluppo delle operazioni offensive, avrebbe avuto come conseguenza il poter tagliare fuori le truppe ucraine ad Artemovsk dai rifornimenti, con la conseguente possibiità di gettarle poi nel "calderone della battaglia".

