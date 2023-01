https://it.sputniknews.com/20230116/kiev-ha-affidato-la-difesa-di-artemovsk-a-mercenari-stranieri-scrivono-i-media-16888258.html

Kiev ha coinvolto mercenari stranieri e militari non professionisti nella difesa di Artemovsk, secondo il quotidiano britannico Times.La parte ucraina non ha permesso alle sue unità d'élite di difendere la città, poiché ritiene che il corso delle ostilità sarà deciso dalle offensive e controffensive primaverili.Mercenari della "Legione Internazionale" stanno partecipando alle ostilità: europei, canadesi e americani. Tuttavia, come osserva la pubblicazione, la maggior parte di loro sono ucraini.Molti di loro non hanno la necessaria esperienza di combattimento.Nell'articolo, i giornalisti parlano di uno scontro vicino ad Artemovsk, a cui hanno preso parte perfino un produttore di saune e un camionista dalla parte ucraina.Ben presto i comandanti hanno deciso di ritirarsi dalle posizioni di combattento a causa dei soldati scarsamente addestrati.Tuttavia, conclude la pubblicazione, le truppe ucraine stanno ancora cercando di inviare militari più esperti per rafforzare la difesa di Artemovsk.

