Facebook oscura la pagina del canale russo RT

Da oggi risulta oscurata la pagina Facebook* del canale RT in russo. 16.01.2023, Sputnik Italia

Facebook ha chiuso la pagina "RT in russo", non è disponibile per gli abbonati ed è scomparsa dai risultati di ricerca.Lo riferisce lo stesso canale televisivo, in una nota.Si fa notare che quando si fa clic sul collegamento alla pagina, viene visualizzata una nota che indica che il contenuto "non è disponibile".* Meta (Facebook) è riconosciuta come un'organizzazione estremista e bandita in Russia.

