WP: in Ucraina si sta valutando la possibilità di ritirarsi da Artemovsk

WP: in Ucraina si sta valutando la possibilità di ritirarsi da Artemovsk

15.01.2023

Stando a quanto riferisce il Washington Post le truppe ucraine stanno pensando di ritirarsi da Artemovsk, scrive il Washington Post.Secondo la pubblicazione, l'Ucraina sta affrontando decisioni difficili su quante forze inviare alla città, tenendo conto dell'eventuale possibilità del lancio di una nuova controffensiva nei prossimi mesi.Lo stesso ha aggiunto che la sua unità ha subito pesanti perdite ad Artemovsk.Il comandante del battaglione di ricognizione, Yuri Skala, da parte sua, ha espresso la fiducia che la leadership militare "intraprenderà le azioni necessarie se sarà richiesta una manovra tattica":Ma anche una ritirata organizzata da Artemovsk potrebbe essere "politicamente complicata", conclude il WP.Artyomovsk si trova nella parte controllata da Kiev della DPR a nord di Gorlovka.La cittadina è un importante snodo di trasporto per l'approvvigionamento del gruppo ucraino nel Donbass, attraversato da una rete di strade e ferrovie.La sera del 12 gennaio si è conclusa l'operazione delle truppe russe per liberare Soledar, che si trova al centro della linea di difesa Artemovsk-Seversk.L'evento è importante in termini di sviluppo di azioni offensive: consentirà infatti di interrompere l'approvvigionamento di truppe ucraine in quest'area per poi chiuderle nel "calderone" della battaglia.

