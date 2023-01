https://it.sputniknews.com/20230115/ucraina-intende-accusare-russia-di-distruggere-le-riserve-di-grano---ministero-difesa-russo-16882795.html

Ucraina intende accusare Russia di “distruggere le riserve di grano" - ministero Difesa russo

Ucraina intende accusare Russia di “distruggere le riserve di grano" - ministero Difesa russo

L'obiettivo più ampio della provocazione sarebbe quello di esercitare ulteriori pressioni sui paesi occidentali al fine di garantire a Kiev ulteriori forniture... 15.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-15T08:50+0100

2023-01-15T08:50+0100

2023-01-15T08:50+0100

grano

ucraina

alimentare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/16484403_0:239:3073:1967_1920x0_80_0_0_58473728e5083a8b5329cc5c95c03443.jpg

Il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) starebbe pianificando una provocazione in un sito di stoccaggio di grano nella regione di Kharkov, con l'obiettivo di accusare la Russia e accusarla di aver creato una carenza di cibo in Ucraina, ha dichiarato il Quartier Generale di Coordinamento Congiunto Umanitario della Federazione Russa. Nel villaggio di Karaichnoye, nella regione di Kharkov, i servizi speciali ucraini stanno minando un granaio; dopo che lo avranno fatto esplodere, la Federazione Russa sarà accusata di aver "deliberatamente distrutto le riserve di grano in Ucraina", di aver "provocato la carestia" e quindi di aver "sabotato" l'"accordo sul grano"", ha dichiarato il quartier generale congiunto in un comunicato. L'obiettivo più ampio della provocazione è quello di esercitare ulteriori pressioni sui paesi occidentali al fine di garantire a Kiev ulteriori forniture di armi, ha dichiarato il quartier generale umanitario. Dall'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina nel febbraio 2022, l'Ucraina ha ripetutamente tentato di screditare le forze armate russe inscenando provocazioni. Nell'aprile del 2022, le autorità e i media ucraini hanno diffuso un filmato che mostrava i corpi di civili morti sparsi per Bucha, nella regione di Kiev, attribuendo la colpa delle uccisioni alle forze russe che si erano ritirate dalla città il 30 marzo. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che il filmato era una provocazione e che nessun civile era morto nel momento in cui le forze russe controllavano Bucha.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

grano, ucraina, alimentare