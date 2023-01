https://it.sputniknews.com/20230115/libia-al-via-oggi-la-riunione-congiunta-onu-comitato-militare-di-tripoli-ed-esercito-di-haftar-16885959.html

Libia, al via oggi la riunione congiunta Onu, Comitato militare di Tripoli ed Esercito di Haftar

Prende il via oggi nella città libica di Sirte la riunione di 2 giorni congiunta delle Nazioni Unite con i membri del Comitato militare "5+5". 15.01.2023, Sputnik Italia

È iniziata oggi la riunione congiunta tra l'inviato speciale delle Nazioni Unite nel Paese libico, Abouylane Bathily, e i rappresentanti del Comitato militare "5+5", cui partecipano 5 alti ufficiali del governo di Tripoli e altrettanti dell'autoproclamato Esercito nazionale libico, sotto la guida del generale Khalifa Haftar.Nell'incontro le parti tratteranno della situazione attuale del Paese, tenendo conto degli esiti delle riunioni precedenti, in primis l'annoso tema del cessate il fuoco ed il divieto con conseguente espatrio di operare per le forze mercenarie estranee al Paese.Bathily aveva in precedenza auspicato che la riunione attuale possa portare a dispiegare sul campo osservatori internazionali per monitorare l'effettivo rispetto del cessate il fuoco.A ciò sono preposti gli osservatori della Missione di sostegno delle Nazioni Unite, Unsmil, ma con sede nella sola Tripoli. Mancano invece osservatori a Sirte, città ove è in azione il Comitato 5+5.Proprio da Sirte, su impulso del defunto presidente Muammar Gheddafi, è stata fondata l'Unione Africana.La città oggi si trova proprio al centro del gioco di forza tra le due fazioni che si contendono il Paese, il Governo di unità nazionale e l'Esercito nazionale libico dall’altra.Con la riunione iniziata oggi l'inviato Onu auspica il dispiegamento di osservatori internazionali anche nella città di Sirte, anche se restano molti al momento i nodi da sciogliere.Di recente la notizia di un incontro avvenuto al Cairo, in Egitto, tra il presidente del Consiglio presidenziale libico Mohamed Menfi e il comandante dell'Esercito nazionale libico (LNA), il feldmaresciallo Khalifa Haftar.

