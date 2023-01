https://it.sputniknews.com/20230115/il-regno-unito-inviera-fino-a-4-elicotteri-dattacco-apache-in-ucraina-16883034.html

Il Regno Unito invierà fino a 4 elicotteri d'attacco Apache in Ucraina

Il Regno Unito invierà fino a 4 elicotteri d'attacco Apache in Ucraina

I media britannici hanno riferito che gli elicotteri sono armati con missili anticarro Hellfire e potrebbero avere una notevole importanza tattica sul campo di... 15.01.2023, Sputnik Italia

Sabato scorso, il governo britannico ha dichiarato che avrebbe fornito all'Ucraina 14 carri armati Challenger 2 nelle prossime settimane, come parte del suo obiettivo di accelerare il sostegno militare a Kiev. L'Ucraina ha manifestato il timore di una presunta offensiva russa anticipata in primavera, spingendo i suoi alleati occidentali a impegnarsi nell'invio di armi più pesanti, tra cui moderni carri armati di fabbricazione occidentale, che non hanno mai fatto parte dei precedenti pacchetti ufficiali di aiuti in armi. I funzionari russi hanno ripetutamente avvertito che qualsiasi spedizione di armi in territorio ucraino sarebbe "un obiettivo legittimo" per le forze russe.

