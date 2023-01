https://it.sputniknews.com/20230115/il-piu-grande-cimitero-di-navi-con-reliquie-vichinghe-trovato-in-norvegia-16886518.html

Il più grande cimitero di navi con reliquie vichinghe trovato in Norvegia

I ricercatori hanno recentemente trovato in Norvegia, sui laghi Heddalsvatnet e Norsjo, circa 80 navi di diversi periodi della storia navale del Paese. 15.01.2023, Sputnik Italia

È il più grande cimitero navale del Paese ed è molto importante per studiarne la storia, affermano gli archeologi.75 navi in tutto sono state trovate a Heddalsvatnet e cinque a Norsjo, secondo Thor Olav Sperre, capo delle ricerche.Secondo i media locali, le navi si sono ben conservate in acqua dolce.Inoltre, gli esperti affermano che sul fondo dei laghi "ci sono reliquie vichinghe".Gli scienziati stanno già progettando di utilizzare i subacquei per analizzare e studiare gli oggetti.

