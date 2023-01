https://it.sputniknews.com/20230115/carri-armati-britannici-a-kiev-servono-a-convincere-stati-ue-a-inviare-piu-armi-16882670.html

Carri armati britannici a Kiev servono a “convincere” Stati UE a inviare più armi

Carri armati britannici a Kiev servono a “convincere” Stati UE a inviare più armi

L'iniziativa della Gran Bretagna di trasferire carri armati Challenger 2 al regime di Zelensky ha lo scopo di fare pressione sugli altri governi europei... 15.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-15T08:16+0100

2023-01-15T08:16+0100

2023-01-15T08:16+0100

la situazione in ucraina

regno unito

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/19/9457909_0:168:2000:1293_1920x0_80_0_0_16387e01afc67b0a082d47c5f9ca8189.jpg

"Il Regno Unito sembra intenzionato a riaffermare il suo status di Stato membro di punta della NATO per quanto riguarda l'armamento di Kiev e l'escalation del conflitto", hanno scritto i funzionari russi, aggiungendo che la proposta di spedizione di carri armati è "l'ennesima prova del disprezzo delle autorità britanniche per le vite dei comuni cittadini ucraini". Secondo l'ambasciata, l'annuncio sarebbe stato fatto per "coincidere con l'imminente riunione del formato "Ramstein"", in cui il cosiddetto "Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina" dovrebbe spingere per aumentare la fornitura di armi nel territorio devastato dalla guerra il 20 gennaio. La campagna per aumentare le spedizioni di armi "è conforme agli obiettivi di Londra di prolungare il conflitto", hanno aggiunto, "da qui la bellicosa retorica ufficiale e il totale disprezzo per l'idea di una soluzione negoziata". In ogni caso, i carri armati Challenger 2 "difficilmente aiuteranno le forze armate ucraine a ribaltare la situazione sul campo" e "diventeranno immediatamente obiettivi legittimi su larga scala per le forze russe", conclude la dichiarazione.

regno unito

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

regno unito, ucraina