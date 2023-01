https://it.sputniknews.com/20230115/alessio-1309putin-ha-porto-le-condoglianze-al-presidente-del-nepal-per-lincidente-aereo-16883137.html

Putin ha porto le condoglianze al presidente del Nepal per l'incidente aereo

Le cause dello schianto dell'aereo passeggeri precipitato in Nepal sono in corso di accertamento. 15.01.2023, Sputnik Italia

Il Presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze alla Presidente nepalese Bidhya Devi Bhandari per le tragiche conseguenze dell'incidente aereo nei pressi di Pokhara; il telegramma è stato pubblicato sul sito del Cremlino. In mattinata è stato riferito che un aereo passeggeri turboelica ATR 72 della Yeti Airlines, in volo da Kathmandu, si è schiantato tra il vecchio e il nuovo aeroporto della città di Pokhara. Secondo un portavoce della compagnia aerea, a bordo c'erano 68 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Secondo l'ambasciata russa in Nepal, a bordo dell'aereo c'erano quattro russi. All'inizio è stato reso noto che tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio dell'aereo sono rimasti uccisi, ma poi l'agenzia AFP ha comunicato che c'erano dei superstiti.

