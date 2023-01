https://it.sputniknews.com/20230114/nebenzya-il-piano-di-pace-di-zelensky-non-ha-nulla-a-che-fare-con-la-realta-16880758.html

Nebenzya: il "piano di pace" di Zelensky non ha nulla a che fare con la realtà

Nebenzya: il "piano di pace" di Zelensky non ha nulla a che fare con la realtà

Il "piano di pace" proposto da Vladimir Zelensky non ha nulla a che fare con la realtà, ha affermato Vasily Nebenzya, rappresentante permanente della Russia... 14.01.2023, Sputnik Italia

"Promuovono sempre varie idee stravaganti, incluso il 'piano di pace' in dieci punti che non ha nulla a che fare con la realtà", ha detto il diplomatico.A metà novembre dello scorso anno, il presidente dell'Ucraina, rivolgendosi ai partecipanti al vertice del G20, ha annunciato una formula in dieci punti. L'elenco delle sue proposte includeva la garanzia della sicurezza radioattiva, nucleare, alimentare ed energetica, il rilascio di tutti i prigionieri, il ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina, il ritiro delle truppe russe e la cessazione delle ostilità, il ripristino della giustizia, la lotta all'ecocidio, prevenzione di un'escalation, fissazione della fine del conflitto.Successivamente, il Wall Street Journal ha riportato che l'entourage di Zelensky sta finalizzando questo documento.

